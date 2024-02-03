Настоящие тормоза уборки: 5 вещей в квартире делают её неопрятной — до идеала не убрать

Порядок в доме — это не только вопрос чистоты, но и ощущения гармонии и комфорта. Однако, существуют предметы и элементы декора, которые могут стать настоящими тормозами уборки, делая квартиру визуально неопрятной, независимо от того, сколько усилий вы прикладываете.