Президент России Владимир Путин заявил, что возможности для урегулирования конфликта на Украине существуют.
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