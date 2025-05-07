Как Крым и Севастополь отметят 80-летие Победы?

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.