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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Как Крым и Севастополь отметят 80-летие Победы?

Как Крым и Севастополь отметят 80-летие Победы?

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.

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