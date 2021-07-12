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«МЮ» и «Арсенал» поддержали Рэшфорда и Сака, не забивших пенальти в финале Евро

«Манчестер Юнайтед» выразил поддержку форварду сборной Англии Маркусу Рэшфорду, который не реализовал 11-метровый в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 пен.

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