На дне Средиземного моря нашли затопленные города бронзового века

Международная команда археологов обнаружила на дне Средиземного моря у берегов Египта, Израиля и Кипра остатки затопленных прибрежных поселений, относящихся к позднему бронзовому веку (примерно 1500–1200 годы до н.
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