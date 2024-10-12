За наши деньги

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Eduard
Кто над ними издевался,когда?
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4 час.
Регина Толстоброва
Не нужны они нам. только проблемы создают. которых и так много . Пусть у себя экономику поднимают.
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4 час.
Нина Комарова
Приехали. На днях вызвала такси. Приехал негр из Ганы. Навигатор на английском языке. Объяснил, что плохо понимает по-русски. Общалась с ним на английском, свободно говорю. Профессия такая. В своей стране хочется общаться на родном языке.
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49 мин.

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