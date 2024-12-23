"Украинцев меняют на таджиков": Правда от координатора подполья, которую скрывают в России

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Пока существует режим Зеленского со своей свитой,угроза не закончиться никогда.
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