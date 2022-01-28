В воинских частях Уссурийска определять коронавирус будут новым ускоренным тестом

Военные врачи госпиталей Восточного военного округа из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, а также специалисты центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Восточного военного округа из Хабаровска и Владивостока завершают обучение в Центральном НИИ Минобороны России по использованию нового набора реагентов для экспресс-тестирования коронавирусной инфекции "КовиГен-LAMP", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.