Позиционные бои по всей линии фронта: что происходит в зоне СВО

«мы уперлись в позиционную войну. Ни нам украинскую оборону не прорвать, ни ВСУ нашу». Это полностью отражает ситуацию на фронтах, поскольку, несмотря на то, что и ВСУ, и ВС РФ время от времени объявляют о наступательных действиях на том или ином направлении, линия фронта в целом остается статичной – продвижение, если и происходит, то не более чем на сотню-другую метров в день.