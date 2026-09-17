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Царьград

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Порвали плакаты героя СВО ради видео: Чем закончилась "забава" московских подростков

Порвали плакаты героя СВО ради видео: Чем закончилась "забава" московских подростков

Московские подростки порвали плакаты с изображением героя СВО и сами сняли свою "забаву" на видео. Ролики попали в соцсети, после чего молодых людей задержали.

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