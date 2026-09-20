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Телевизор на стене — не только вопрос высоты: 3 вещи, которые стоит проверить до установки

Телевизор на стене — не только вопрос высоты: 3 вещи, которые стоит проверить до установки

Телевизор на стене – это всегда расчет, тесно связанный с интерьером. Неверно выбранная высота утомляет глаза и шею, а неподходящий крепеж угрожает падением техники.

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