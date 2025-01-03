В Новосибирской области назвали самую популярную сумму взятки

В прокуратуре отметили, что за год было выявлено в два раза больше взяток, чем в 2023 году.В 2024 году в Новосибирской области были зафиксированы случаи взяток на сумму от 11 тысяч рублей до 96,7 миллиона рублей.
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