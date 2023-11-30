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Поздняков о контактах с МОК: «У нас есть диалог, он носит неформальный характер. Так и было последние два года»

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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