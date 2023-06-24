Саперы Западного военного округа очищают от взрывоопасных предметов ВСУ местность в Белгородской области

Даже в собственных садах и огородах людей подстерегает страшная опасность. Саперы расчищают территории и дают советы жителям – что делать при обнаружении подозрительных предметов.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Ему исполнилось бы 100 лет: память легендарного разведчика почтили в Уссурийске
Свежие комментарии