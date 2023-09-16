В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
с парламентарием согласно довольно большое количество наших граждан. Они высказывают свое мнение в плане того, что содержание членов семьи мигранта, включая пособия на детей (а детей у них от 5-ти и выше) полностью нивелирует пользу от такой «трудовой единицы» и позволяет мигрантам вообще не работать, жить в свое удовольствие.
Комментарии
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хорошо,что дума этим вопросом озабочена...часть хотя б...
Наконец-то лобби защитников мигрантов в Госдуме изволило позволить хотя бы поднять этот важнейший вопрос.
Не предлагать , а запрещать надо, причём ещё вчера .
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