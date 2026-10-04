Вернётся ли Формула 1 в Сепанг? Власти Малайзии сделали заявление

Вернётся ли Формула 1 в Сепанг? Власти Малайзии сделали заявлениеGetty Images / Red Bull Content PoolПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудил с генеральным директором Формулы 1 Стефано Доменикали возможность возвращения Гран При Малайзии в календарь чемпионата на постоянной основе.
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