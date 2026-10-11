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В Гонконге за два месяца выявили 21 случай оспы обезьян

В Гонконге с августа выявили 21 случай заражения оспой обезьян, что составляет 70% от всех заболевших с начала года.

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