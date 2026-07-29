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Новости Тамбова

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Перед судом за помощь мошенникам предстанет 17-летняя жительница Жердевки

Перед судом за помощь мошенникам предстанет 17-летняя жительница Жердевки

В Жердевке завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней местной жительницы. Речь идет о неправомерных операциях с использованием электронных средств платежа, совершенных из корыстных побуждений по указанию третьего лица.

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