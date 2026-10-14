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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Калгари» одержал 1-ю победу в сезоне после 5 поражений на старте – 4:2 в матче с «Анахаймом». Суниев набрал 1+1, у Цыплакова и Яна Кузнецова по ассисту

«Калгари» обыграл « Анахайм » (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ .  «Флэймс» одержали первую победу в сезоне – после 5 подряд поражений на старте.

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