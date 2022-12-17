Трехочковый Эли Окобо принес «Монако» победу над «Альбой». У немецкого клуба серия из 11 поражений

Трехочковый Эли Окобо принес «Монако» победу над «Альбой». У немецкого клуба серия из 11 поражений

«Монако» в пятницу вырвал победу у «Альбы» в 14-м раунде регулярного чемпионата Евролиги.  Автором победного 3-очкового под сирену при 89:89 на табло стал Эли Окобо.

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