Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Деньги

Деньги

Мир полон радостными идиотамиПоныли (причём я честно предупредил, что вывалю свою фрустрацию и надо потерпеть или проигнорировать) и хватит.

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