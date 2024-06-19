Мир полон радостными идиотамиПоныли (причём я честно предупредил, что вывалю свою фрустрацию и надо потерпеть или проигнорировать) и хватит.
Деньги
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Мир полон радостными идиотамиПоныли (причём я честно предупредил, что вывалю свою фрустрацию и надо потерпеть или проигнорировать) и хватит.
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