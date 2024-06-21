Летние правила грустных алкобуфетов

Интересно тут не то, что какого полкана задержали пьяным с рулем, замечает Василий. Интересна его должность: замначальника отдела по борьбе с информационно-коммуникационными технологиями - это пять баллов! А отдел по борьбе с техническим прогрессом у них имеется? *** Юра, вздыхает Андрей, мы всё того-этого.
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