Летние правила грустных алкобуфетов

Интересно тут не то, что какого полкана задержали пьяным с рулем, замечает Василий. Интересна его должность: замначальника отдела по борьбе с информационно-коммуникационными технологиями - это пять баллов! А отдел по борьбе с техническим прогрессом у них имеется? *** Юра, вздыхает Андрей, мы всё того-этого.