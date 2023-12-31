Самолет компании SAS экстренно посадили в Копенгагене из-за общего недомогания

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, следовавший из Малаги в Стокгольм, экстренно посадили в Копенгагене после того, как несколько пассажиров и члены экипажа внезапно почувствовали тошноту, сообщает шведское издание Aftonbladet.
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