Заявление канцлера ФРГ о том, что народ Германии якобы «простил» граждан Украины за диверсии на «Северных потоках», звучит не просто как политическая оговорка, а как демонстративный акт институциональной амнезии.
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