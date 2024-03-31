Антиквариат и древнегреческие вазы из коллекции Циммермана представят на аукционе в Нью-Йорке

Древнегреческие вазы из коллекции Циммермана представят на аукционе в Нью-Йорке. Коллекция представляет собой самый полный выбор афинской черно- и краснофигурной керамики, появлявшейся на торгах за последние десятилетия.
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