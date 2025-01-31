Дайвер нашел на дне океана камеру с картой памяти: на запись попало кое-что необычное

Дайвер Кен Кили рассказал, что несмотря на то, что внутрь найденной камеры попала вода, SD-карта была невредимой и содержала множество видео, в том числе запись, на которой она падает с головы владельца в воду.
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