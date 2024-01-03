Рекорд десятилетия: снижение цен на зерно облегчит мировой продовольственный кризис

Несмотря на региональные погодные отклонения и аномалии, затронувшие ключевые сельскохозяйственные районы мира, потрясения в Черном море, вызванные конфликтом на Украине, имеются обнадеживающие данные, свидетельствующие о дальнейшем снижении продовольственной инфляции в новом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии