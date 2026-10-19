Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил КНДР, где открыл Центр обучения русскому языку. В ходе визита он встретился с министром образования КНДР для обсуждения сотрудничества в сфере образования, включая изучение русского языка и применение искусственного интеллекта.