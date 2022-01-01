В Киеве раскрыли, кто на самом деле является истинным президентом страны. О том, что многие украинцы считают главой государства не Владимира Зеленского, а российского лидера Владимира Путина, рассказал представитель СМИ Украины Виталий Портников.
В Киеве раскрыли, кто на самом деле является истинным президентом страны. О том, что многие украинцы считают главой государства не Владимира Зеленского, а российского лидера Владимира Путина, рассказал представитель СМИ Украины Виталий Портников.
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