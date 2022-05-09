Будем помнить всегда: Достойный вклад в Великую Победу внесли десятки тысяч армян

9 мая 2022 года — годовщина Великой Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Свой вклад в то, чтобы мир мог теперь в 77-й раз отмечать праздник со слезами на глазах, внесли миллионы людей, и армяне не стали исключением.