В Урюпинском районе местные жители сообщили, что обнаружили беспилотник, упавший на поля в Большинском сельском поселении, пишет v1.
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В Урюпинском районе местные жители сообщили, что обнаружили беспилотник, упавший на поля в Большинском сельском поселении, пишет v1.