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Малафеев о Сафонове: «Нужно меньше допускать ошибок, как в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень сильным голкипером»

Малафеев о Сафонове: «Нужно меньше допускать ошибок, как в матче против «Ростова». В таком случае он действительно будет очень сильным голкипером»

«Матвей достойный голкипер, который очень молод для своей позиции. Он по-прежнему набирается опыта и в играх за свою команду, и в том числе в матчах сборной.

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