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Чемпионат Испании. «Кадис» сыграет с «Хетафе», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные

«Кадис» в пятницу примет «Хетафе» в 25-м туре Ла Лиги. В субботу «Реал» сыграет дома с «Эспаньолом». В воскресенье «Барселона» встретится в гостях с «Атлетиком».

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