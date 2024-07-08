F-22 Raptor будет списан. Самый дорогостоящий истребитель уйдёт в историю

Вот как говорил мой литературный друг детства Карлсон, я так не играю. Нет, правда! Мы столько лет читали, писали, мерились циферками, делали прогнозы, надеясь, что эта золотая хреновина что-то такое изобразит – и вот всем, как говорится, мокрой тряпкой по сусалам.