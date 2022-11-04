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Чемпионат Италии. «Удинезе» примет «Лечче», завтра сыграют лидеры таблицы – «Наполи» и «Аталанта»

«Удинезе» примет «Лечче» в стартовом матче 13-го тура Серии А. В субботу сыграют лидеры таблицы – «Аталанта» примет «Наполи».

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