В Москве суд на два месяца арестовал организатора туров для содомитов

Директора турфирмы в Москве арестовали по делу об организации туров для однополых партнёров.Головинский районный суд Москвы заключил под стражу директора турфирмы, который обвиняется в организации деятельности экстремистской организации.
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