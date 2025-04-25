Швентек отыграла у Эалы сет и два брейка и взяла реванш за поражение в Майами

Ига Швентек вышла в третий круг тысячника в Мадриде. Она обыграла Александру Эалу – 4:6, 6:4, 6:2. Во втором сете полька дважды проиграла свою подачу, но оба раза сразу сделала обратный брейк: сначала она уступала 0:1, затем победила со счетом 2:3.