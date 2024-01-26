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Эксперты назвали продукты, помогающие организму в борьбе со стрессом

"СберЗдоровье": тунец и бананы помогут организму в борьбе со стрессом МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Помочь организму справиться со стрессом, особенно студентам во время экзаменов, может тунец, который предотвращает повышение кортизола, и бананы, содержащие витамины группы B, рассказали РИА Новости эксперты сервисов "СберМаркет" и "СберЗдоровье" в честь Дня студента.

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