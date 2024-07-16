Фриц любит убивать русских. В немецком снайпере ВСУ течет кровь нацистов

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

В Сталинграде воевал простой Русский Солдат, с простой Русской фамилией - Зайцев. Так он таких , фашистских "любителей учёта" , не один десяток отправил на совещание в ад. Многих из них бил в глаз, прямо через хвалебную цейсовскую оптику. Найдется и на этого любителя пива с сосисками, Русский Солдат, который отправит его к дохлым фашистским "героям Сталинграда". Ибо, - не@уй!!!!!