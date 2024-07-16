Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей максимов
    Не довели в 45 м дело до конца! Теперь эти твари как сказал Жуков - "теперь они нам этого никогда не простят"! Придет...Фриц любит убиват...
  • Георгий Михалев
    Какой ужас!!! Кругом одни педерасты и педофилы.Нет! Ну, ты-то ку...
  • виктор климахин
    черножопые     давно  все   просчитали    скупили    чиновников  полицаев    с  депутатами    вот  почему    чуркам  ...Мигрантов ждут тя...

Фриц любит убивать русских. В немецком снайпере ВСУ течет кровь нацистов

Фриц любит убивать русских. В немецком снайпере ВСУ течет кровь нацистов

Фриц любит убивать русских. Немецкий журнал Spiegel на своих ресурсах разместил историю профессионального немецкого военного, 49-летнего жителя Баварии, который взял «отпуск» и записался в «Иностранный легион» ВСУ с одной-единственной целью — убивать русских солдат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
В Сталинграде воевал простой Русский Солдат, с простой Русской фамилией - Зайцев. Так он таких , фашистских &quot;любителей учёта&quot; , не один десяток отправил на совещание в ад. Многих из них бил в глаз, прямо через хвалебную цейсовскую оптику. Найдется и на этого любителя пива с сосисками, Русский Солдат, который отправит его к дохлым фашистским &quot;героям Сталинграда&quot;. Ибо, - не@уй!!!!!
Ответить
4 час.
Александр Рус
при пленении,услышав речь ганса,пиндоса и другой швали,сразу расстреливать
Ответить
4 час.
сергей максимов
Не довели в 45 м дело до конца! Теперь эти твари как сказал Жуков - &quot;теперь они нам этого никогда не простят&quot;! Придется заканчивать!
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх