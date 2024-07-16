Фриц любит убивать русских. Немецкий журнал Spiegel на своих ресурсах разместил историю профессионального немецкого военного, 49-летнего жителя Баварии, который взял «отпуск» и записался в «Иностранный легион» ВСУ с одной-единственной целью — убивать русских солдат.
Фриц любит убивать русских. В немецком снайпере ВСУ течет кровь нацистов
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
В Сталинграде воевал простой Русский Солдат, с простой Русской фамилией - Зайцев. Так он таких , фашистских "любителей учёта" , не один десяток отправил на совещание в ад. Многих из них бил в глаз, прямо через хвалебную цейсовскую оптику. Найдется и на этого любителя пива с сосисками, Русский Солдат, который отправит его к дохлым фашистским "героям Сталинграда". Ибо, - не@уй!!!!!
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4 час.
Александр Рус
при пленении,услышав речь ганса,пиндоса и другой швали,сразу расстреливать
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4 час.
сергей максимов
Не довели в 45 м дело до конца! Теперь эти твари как сказал Жуков - "теперь они нам этого никогда не простят"! Придется заканчивать!
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17 мин.
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