Срочно! На Кубани нашли убийцу 12-летней девочки: местный житель рассказал о деталях ужасной расправы

В Кореновском районе, в хуторе Бураковском, задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. По предварительным данным, это местный 35-летний житель, как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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