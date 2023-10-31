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Нефть немного поднялась в цене: слабые экономические данные уступили беспокойству о стабильности поставок

Нефть немного поднялась в цене: слабые экономические данные уступили беспокойству о стабильности поставок

Нефть немного поднялась в цене: слабые экономические данные уступили беспокойству о стабильности поставок Наталья МарковаУтром 31 октября цены на нефть выросли на азиатских торгах после падения более чем на 3% на предыдущей сессии из-за опасений по поводу поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

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