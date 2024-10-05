Экс-советник Госдепа Карден: Выборы не вызовут в США крупных беспорядков

Экс-советник главы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Джеймс Карден проинформировал о том, что вне зависимости от того, кто именно одержит победу, президентская гонка не приведёт к возникновению мощных народных волнений и протестов.
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