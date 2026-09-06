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Итальянский холдинг Bending Spoons завершил сделку по покупке платформы Airtable

Итальянский холдинг Bending Spoons завершил сделку по покупке платформы Airtable

Миланский технологический холдинг Bending Spoons официально объявил о завершении сделки по приобретению популярной платформы облачных баз данных и low-code разработки Airtable.

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