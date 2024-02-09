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Кабмин до 2040 г разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»

Кабмин до 2040 г разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»

РИАМО - 9 фев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал распоряжение, согласно которому до 31 декабря 2040 года продлеваются поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» компании SEFE Markeing & Trading Singapore, сообщает РБК.

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