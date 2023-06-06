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Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал снижение цен на китайские автомобили в России

Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал снижение цен на китайские автомобили в России

Цены на китайские автомобили в России могут снизиться, заявил автомобильный эксперт Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие факторы способствуют этому и какие могут стать препятствием.

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