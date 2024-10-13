Новый Haval H5 пришел в Казахстан: гораздо дешевле, чем в России

На официальном сайте haval-motor.kz появился прайс-лист полноразмерного китайского вездехода. В Казахстане предложили только бензиновые Haval H5 с полным приводом, цены варьируются в диапазоне 16-17 миллионов тенге (3,16-3,36 миллиона рублей).