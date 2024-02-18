"Бывший офицер ЦАХАЛ, раввин Хазин отправился прямо с майдана со своей "еврейской сотней" в Приазовье, где на деньги Ахметова и Коломойского сколачивал свою банду из евреев и украинских неонацистов"
#чтобы_помнили
Нацбат "Азов" (признанный террористической организацией), основал хабадник Натан Хазин, репатриант из Днепропетровска.
Комментарии
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Чудны дела твои Господи! Ни чему ты не научил своих еб@нутых детей евреев, в ВОВ их массово убивали фашисты, прошло меньше 80 лет, теперь внуки тех кого спасал советский солдат, идут умирать [под ручку с неофашистами] уже от рук российских солдат. Когда же они начнут о холокост "орать во всё горло", теперь уже на территории Украины, евреев ни кто в плен брать не будет, утилизируют на нулевке только и всего. И терпеть их на освобождённый русскими территории тоже вряд-ли кто станет. Мы на "зачистку" к ним батальон "Ахмат" отправим. Они умеют евреев убеждать.
Придурок ты редкостный )))
Так они (эти Ротшильды и иже с ними) жиды и есть...
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