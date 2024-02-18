ИМ

Ильдус Мамлеев

Чудны дела твои Господи! Ни чему ты не научил своих еб@нутых детей евреев, в ВОВ их массово убивали фашисты, прошло меньше 80 лет, теперь внуки тех кого спасал советский солдат, идут умирать [под ручку с неофашистами] уже от рук российских солдат. Когда же они начнут о холокост "орать во всё горло", теперь уже на территории Украины, евреев ни кто в плен брать не будет, утилизируют на нулевке только и всего. И терпеть их на освобождённый русскими территории тоже вряд-ли кто станет. Мы на "зачистку" к ним батальон "Ахмат" отправим. Они умеют евреев убеждать.