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"Бывший офицер ЦАХАЛ, раввин Хазин отправился прямо с майдана со своей "еврейской сотней" в Приазовье, где на деньги Ахметова и Коломойского сколачивал свою банду из евреев и украинских неонацистов"

"Бывший офицер ЦАХАЛ, раввин Хазин отправился прямо с майдана со своей "еврейской сотней" в Приазовье, где на деньги Ахметова и Коломойского сколачивал свою банду из евреев и украинских неонацистов"

#чтобы_помнили Нацбат "Азов" (признанный террористической организацией), основал хабадник Натан Хазин, репатриант из Днепропетровска.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Чудны дела твои Господи! Ни чему ты не научил своих еб@нутых детей евреев, в ВОВ их массово убивали фашисты, прошло меньше 80 лет, теперь внуки тех кого спасал советский солдат, идут умирать [под ручку с неофашистами] уже от рук российских солдат. Когда же они начнут о холокост &quot;орать во всё горло&quot;, теперь уже на территории Украины, евреев ни кто в плен брать не будет, утилизируют на нулевке только и всего. И терпеть их на освобождённый русскими территории тоже вряд-ли кто станет. Мы на &quot;зачистку&quot; к ним батальон &quot;Ахмат&quot; отправим. Они умеют евреев убеждать.
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4 час.
Леонид Руси
Придурок ты редкостный )))
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3 час.
Evgenija Palette
Так они (эти Ротшильды и иже с ними) жиды и есть...
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1 час.

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