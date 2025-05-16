Россия проиграла в битве за Среднюю Азию: Западный миф о "русских угнетателях" дал опасные всходы

"Россия проиграла в битве за Среднюю Азию". НАОБОРОТ: СРЕДНЯЯ АЗИЯ ПРОИГРАЛА РОССИЮ В ПОГОНЕ ЗА ЗАПАДНОЙ ХАЛЯВОЙ. КОРРУМПИРОВАННЫЕ АЗИАТСКИЕ ЧИНОВНИКИ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ СВОИХ ЭКОНОМИК, НО НАВОРОВАННОЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРЯЧУТ НА ЗАПАДЕ.

Лариса Галахова

Не понимаю я нашего мазохизма.Строить этим уродцам театры, дарить целый парк школьных автобусов, а наши дети на севере идут по 3 км зимой пешком до школы. Киргизам автопарк для ментов обновили.Спрашивается зачем, за что? За то , что наших детей бьют головой о доску лишь за то, что попросил говорить по-русски .За то что на 9 мая не дают петь "Катюшу" в русской школе в Ташкенте. За то что мигрантеныши топчут и рвут наши знамёна на 9 мая. Изощренный мазохизм