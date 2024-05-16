Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 редких фото знаменитостей, с которыми мы выростали и взрослели

15 редких фото знаменитостей, с которыми мы выростали и взрослели

Раньше мы видели актеров и актрис только в фильмах, максимум - на фото в газетах. Раньше не было интернета, соцсетей, даже не было столько папарацци, так что все знаменитости ассоциировались у нас только с теми образами и героями, которых они играли в кино.

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