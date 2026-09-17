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«Капсулы для стирки, средство для чистки труб, мочалка». Пловчиха Гайфутдинова рассказала, что мэр Обнинска подарил ей бытовую химию

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова рассказала, что мэр Обнинска подарил ей бытовую химию – средства для уборки и стирки.

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